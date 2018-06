Neuer DFB-Chefausbilder: «Müssen jeden Stein umdrehen»

Anzeige

Hennef (dpa) - Nach Ansicht des neuen DFB-Chefausbilders Daniel Niedzkowski muss sich der Fußball in Deutschland weiterentwickeln.

«Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir jeden Stein umdrehen müssen, wenn wir an der Weltspitze bleiben wollen. Gut werden wir immer sein, aber Spitze sein, kommt nicht von selber», sagte der Nachfolger des langjährigen DFB-Chefausbilders Frank Wormuth dem «Kicker» anlässlich des Starts des 65. Fußball-Lehrer-Lehrgangs am Montag.

Ein Problem sei, dass es für einen Vorreiter keine Vorbilder gebe. «Alle haben geschaut: Was haben die Deutschen gemacht? Das ist jetzt ein Angleichungsprozess», sagte Niedzkowski und ergänzte: «Für den, der oben ist, gibt es aber nicht das nächste Referenzmodell. Wir müssen jetzt schon aktiv Visionen entwickeln.»