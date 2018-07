Neuer FCB-Coach Kovac über Pavard: «Richtig guter Spieler»

Anzeige

München (dpa) - Der neue Bayern-Trainer Niko Kovac hat sich nicht konkret über den offenbar fixen Wechsel von Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart zum deutschen Meister nach München geäußert.

Nach Informationen des SWR soll der Abwehrspieler bereits während der WM einen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben haben und spätestens im Sommer 2019 innerhalb der Bundesliga wechseln.

«Ich kann diesbezüglich gar nichts sagen», sagte Kovac in München und verwies auf die Zuständigkeit von Sportdirektor Hasan Salihamidzic. «Andererseits kann ich schon bestätigen, dass das ein richtig guter Spieler ist. Das hat er auch bei der Weltmeisterschaft bewiesen.» Der Vertrag des 22-jährigen Pavard in Stuttgart läuft bis zum 30. Juni 2021. Im Sommer 2019 gibt es aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro. Bei einer sofortigen Verpflichtung müssten die Bayern sicherlich deutlich mehr an den VfB bezahlen.