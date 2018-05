Neuer Job für Tuchel

Anzeige

Paris.Nun ist es offiziell: Thomas Tuchel (Bild) wird neuer Trainer bei Paris Saint-Germain. Der 44-Jährige erhält bei Frankreichs Meister einen Zweijahresvertrag. Der frühere Dortmunder Coach hatte die Verantwortlichen beim Starensemble um 222-Millionen-Euro-Mann Neymar, den Franzosen Kylian Mbappé und Fußball-Weltmeister Julian Draxler in diversen Gesprächen überzeugt.

Er komme mit „viel Freude, Stolz und Ehrgeiz“ zu „diesem großen Club des Weltfußballs“, sagte Tuchel in einer PSG-Mitteilung. „Ich bin ungeduldig, mit all diesen großen Spielern zu arbeiten, die zu den besten des Planeten gehören.“ Er und sein Team würden alles dafür tun, die Grenzen von PSG zu verschieben, „bis zum höchsten internationalen Niveau“ – PSG strebt seit langem einen Erfolg in der Champions League an, bislang erfolglos. Tuchel folgt in Paris auf Unai Emery, der die Franzosen zwei Jahre lang trainierte, den Sprung auf Europas Fußball-Thron aber nicht geschafft hatte.

Neymar soll bleiben

Tuchel erhielt gleich zum „Einstand“ eine erfreuliche Nachricht, die sich aber noch bestätigen muss. Das gewöhnlich gut informierte Fachblatt „L’Équipe“ schrieb, Neymar werde entgegen bisherigen Medienberichten auch nächste Saison bei PSG spielen. Die Hauptstadt-Zeitung „Le Parisien“ schrieb jüngst, Tuchel wolle auf der Suche nach Verstärkungen vor allem in der ihm gut bekannten Bundesliga „angeln“.