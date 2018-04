Neuer trainiert teilweise mit dem Team - Ohne Tolisso

Anzeige

Vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid in der Champions League wird Heynckes an diesem Samstag gegen Hannover 96 wieder einige Strammkräfte schonen. Er müsse abwarten, wie sich der muskulär angeschlagene David Alaba fühle. Mittelfeldspieler Corentin Tolisso wird nach einer Schienbeinprellung weiter fehlen. Er werde aber eine Mannschaft aufbieten, die auch in Hannover gewinnen könne.