Neustart: DEB-Team siegt erneut gegen Serbien

Dortmund (dpa) – Die deutschen Handballer haben ihren Neustart unter Bundestrainer Christian Prokop mit einem weiteren Erfolg abgerundet. Auf dem Weg zur Heim-WM 2019 besiegte die DHB-Auswahl am Samstag Serbien locker mit 29:23 (15:9).

Bester deutscher Werfer war in der mit 10.891 Zuschauern ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle Kapitän Uwe Gensheimer mit neun Treffern. «Es war ein wichtiger Punkt, dass wir unser gegenseitiges Vertrauen stärken. Das haben wir geschafft in dieser Lehrgangswoche», sagte Prokop.

Bereits am Mittwoch hatte sein Team die schwachen Serben in einem ersten Testspiel in Leipzig problemlos 26:19 geschlagen. Der Sieg in Dortmund war der zweite innerhalb weniger Tage nach der desolaten EM in Kroatien im vergangenen Januar. 278 Tage vor Beginn der Heim-WM befindet sich die DHB-Auswahl somit in aufsteigender Form. «Die Stimmung hier in Dortmund war heute überragend. Das macht richtig Lust auf die Heim-WM», sagte der starke Torhüter Andreas Wolff.