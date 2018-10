Neuzugang Buck überzeugt

TG s.Oliver Würzburg – Gießen 91:71 (19:21, 33:17, 16:22, 23:11)

Würzburg: Buck 23 Punkte/4 Dreier, Sienko 17/1, Hadenfeldt 15/1 (6 Assists), Böhmer 9/3, Weitzel 7 (8 Rebounds), Albus 7/2 (7 Assists), Javernik 6/1, Stechmann 5, Buschbeck 2, Leonhardt.

Die TG s.Oliver Würzburg bleibt in eigener Halle weiter ungeschlagen: Das Pro-B-Team von Headcoach Eric Detlev bezwang Gießen auch in der Höhe verdient mit 91:71 (52:38) und nahm damit erfolgreich Revanche für die Niederlage der BBL-Mannschaft am Vorabend gegen Gießen. Entscheidend waren ein bärenstarkes zweites Viertel und eine konzentrierte Schlussphase, in der die Gäste sieben Minuten lang keinen einzigen Punkt erzielen konnten. Topscorer der Partie war Badu Buck, der bei seiner Premiere im TG-Trikot 23 Punkte erzielte (4 Dreier).

Es war eine interessante Woche für den Neuzugang, der im Frühjahr mit dem NBBL-Team von ALBA Berlin die deutsche U19-Meisterschaft gewonnen hat und nach einer Muskelverletzung in der Schlussphase der Saisonvorbereitung erst einmal vier Wochen aussetzen musste: Am Mittwoch kam er beim Auswärtssieg in Rumänien im Fiba Europe Cup zu seinem ersten Kurzeinsatz bei der BBL-Mannschaft. Drei Tage später war der Berliner der auffälligste Akteur des Farmteams beim souverän herausgespielten ProB-Heimsieg gegen Giessen. „Es war wirklich eine erfolgreiche Woche für mich. Aber die Saison ist noch lang“, sagte der 19-Jährige. pw

