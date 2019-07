Neymar vor Entlastung

Die brasilianische Polizei stellt die Ermittlungen gegen Neymar ein. © dpa

São Paulo.An Krücken erschien Neymar Anfang Juni in São Paulo, um sich den Fragen der Polizei zu stellen. Der Vorwurf gegen ihn wiegt schwer: Der Fußball-Star soll eine junge Frau vergewaltigt haben. Knapp zwei Monate später steht Neymar bei strahlendem Sonnenschein auf der China-Reise seines Vereins Paris Saint-Germain wieder auf dem Trainingsplatz. Am Samstag spielt Frankreichs Meister im Supercup gegen Stade Rennes.

In Brasilien könnten die Vergewaltigungsvorwürfe bald vom Tisch sein. Wie das Nachrichtenportal G1 berichtete, hat die brasilianische Polizei die Ermittlungen gegen den 27-Jährigen eingestellt. Entlastet ist Neymar noch nicht, dennoch kann er hoffen, nicht angeklagt zu werden.

Ermittlerin Juliana Lopes Bussacos habe die Anschuldigungen des Models gegen den Olympiasieger eingehend geprüft und entschieden, keine Empfehlung für eine Klageerhebung abzugeben. Die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen sollen am Dienstag an die Staatsanwaltschaft übergeben werden. Die zuständigen Beamten haben dann 15 Tage Zeit, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Sie können entweder der polizeilichen Empfehlung folgen und den Fall zu den Akten legen, weitere Ermittlungen anordnen oder doch Anklage erheben.

Öffentliche Vorwürfe im TV

Das in Brasilien lebende Model beschuldigt Neymar, sie Mitte Mai in einem Pariser Hotel „mit Anwendung von Gewalt“ zum Sex gezwungen zu haben. Die Frau zeigte den Fußballer nach ihrer Rückkehr in Brasilien an und bekräftigte ihre Vorwürfe auch öffentlich im TV.

Laut Anzeige soll Neymar die 26-Jährige über Instagram kennengelernt und nach Paris eingeladen haben. Das Treffen bestreitet der Fußballer nicht, spricht aber von einvernehmlichem Sex. dpa

