Neymar wehrt sich

São Paulo.Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich gegen den Vorwurf der Schauspielerei bei der Weltmeisterschaft in Russland zur Wehr gesetzt. „Mein Fußball besteht vor allem im Dribbling“, betonte der 26-Jährige in São Paulo. „Ich kann nicht zu meinem Gegenspieler sagen: ,Mein Liebster, lass mich mal vorbei. Ich will ein Tor schießen.’ Das geht nicht.“

Er müsse seinen Gegner umspielen, und häufig werde er gefoult, weil er leichtfüßiger sei als die gegnerischen Abwehrspieler, erläuterte Neymar in einem Video, das am Wochenende von den Online-Portalen der Zeitungen „O Globo“ in Brasilien und „Marca“ in Spanien veröffentlicht wurde.

Eispackungen nach jeder Partie

„Glauben Sie, ich möchte immer nur leiden?“, fragte der Stürmer von Paris Saint-Germain. „Nein, denn das tut echt weh. Nach jedem Spiel muss ich mir vier oder fünf Stunden lang Eispackungen auflegen.“