Nibali fährt allen davon

Anzeige

Sanremo.Vincenzo Nibali erfüllte sich an der italienischen Riviera einen Kindheitstraum, für André Greipel und Mark Cavendish endete die Fahrt in den Frühling mit schweren Stürzen. Während der italienische Rundfahrt-Spezialist Nibali über seinen Triumph beim Rad-Klassiker Mailand-Sanremo jubelte, dürfte die Frühjahrssaison für den dreimaligen deutschen Meister Greipel nach einer Schlüsselbein-OP gelaufen sein. Der 35-Jährige war am Samstag auf der Abfahrt vom Poggio drei Kilometer vor dem Ziel auf der Via Roma gestürzt.

Mit einer Zwangspause muss auch Ex-Weltmeister Mark Cavendish rechnen. Der Brite stürzte zum dritten Mal in der noch jungen Saison und zog sich nach Mitteilung seines Teams wie zuletzt bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico erneut einen Rippenbruch zu. Cavendish war in voller Fahrt auf eine Verkehrsinsel in der Straßenmitte geprallt, flog in hohem Bogen über den Lenker und landete mit dem Rücken auf den Asphalt.

Mutige Attacke vor dem Gipfel

Nibali, einer der wenigen Radprofis mit Siegen bei der Tour de France, dem Giro d’Italia und der Vuelta in Spanien, hatte es den Topfavoriten Peter Sagan (Slowakei) und Vorjahressieger Michal Kwiatkowski (Polen) auch auf Klassiker-Terrain gezeigt. Nach einer mutigen Attacke kurz vor dem Gipfel der Schlusssteigung auf den nur 160 Meter hohen Pioggio gewann der 33 Jahre alte Italiener als Solist vor dem Australier Caleb Ewen.