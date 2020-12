Nicht immer steuerfrei

Sportvereine können Umsätze aus Dienstleistungen nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs nicht grundsätzlich von der Mehrwertsteuer befreien lassen. Wie es in einer Entscheidung heißt, räumt eine EU-Vorschrift zum Umsatzsteuererlass den Mitgliedstaaten einen gewissen Ermessensspielraum ein. Sie seien nicht dazu verpflichtet, allgemein alle Dienstleistungen, die in engem Zusammenhang mit Sport stehen, von der Steuer zu befreien. Der Bundesfinanzhof hatte das Gericht mit Sitz in Luxemburg um eine Auslegung der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie gebeten. (Rechtssache C-488/18)

Bundesfinanzhof gefragt

Vorangegangen war ein Rechtsstreit zwischen dem deutschen Golfclub Schloss Igling und dem örtlichen Finanzamt. Dieses hatte dem Club eine Steuerbefreiung etwa für Startgelder bei Turnieren versagt und einen Steuerbescheid ausgestellt. Das Finanzgericht München hob den Bescheid mit Verweis auf die EU-Vorschrift auf. Mit seiner Rechtsauslegung entscheidet der Europäische Gerichtshof nicht über nationalen Streit. Eine Entscheidung muss nun der Bundesfinanzhof treffen. dpa

