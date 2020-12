Nichts mehr ist, wie es mal war

Die Corona-Pandemie hat auch im Sport einen Berg voller Probleme aufgetürmt. Davon betroffen sind nicht nur die Aktiven, sondern fast noch mehr die Funktionäre, egal in welcher Funktion, egal in welcher Sportart.

Zunächst musste im März die laufende Wettkampf-Saison unterbrochen werden. Anfangs haben viele noch gedacht, dass es sich hier nur um zwei oder drei Wochen handeln würde, doch spätestens, als die Olympischen Sommerspiele in Tokio auf das Jahr 2021 verschoben wurden, war auch dem Letzten klar, dass es in den Mannschaftssportarten wohl kein reguläres Saisonende geben wird. Nur die Profi-Fußballer sowie die Bundesliga-Basketballer (auf freiwilliger Basis) zogen ihr Ding durch.

Bei den Amateuren mussten nun möglichst schnell ganz wichtige Entscheidungen getroffen werden: Soll die abgebrochene Saison überhaupt gewertet werden und – wenn ja – wie? Soll ein Team zum Meister erklärt werden? Soll es Aufsteiger in die nächsthöhere Liga, soll es Absteiger geben? Es war klar, dass immer eine gewisse Ungerechtigkeit dabei sein kann; egal, wie schließlich entschieden wird.

Unzählige Videokonferenzen fanden auf Kreisebene, Bezirksebene, Landesebene, Verbandsebene oder welcher Ebene auch immer statt. Es wurde viel diskutiert, denn es mussten wichtige Entscheidungen getroffen werden für Fußballer, für Handballer, für Basketballer, für Tischtennisspieler, für Volleyballer oder auch für Sportkegler. Und jede Sportart suchte und fand hier auch einen Weg. Mal gab es Aufsteiger, aber keine Absteiger, mal gab es Aufsteiger und Absteiger, mal gab es weder noch. Ob der gewählte Weg auch immer der richtige war? Wer weiß das schon.

Eine neue Basis wurde geschaffen, um Dinge zu klären: Die Quotientenregel. Gewonnene Punkte wurden durch die Anzahl der ausgetragenen Spiele geteilt. Der daraus entstandene Wert wurde als Grundlage für die Tabellenplatzierung herangezogen.

In Anbetracht sinkender Infektionszahlen und Inzidenzwerte im Sommer wurde frohen Mutes die neue Saison geplant. Auch Freiluft-Einzelsportler, wie zum Beispiel Leichtathleten, bestritten Wettkämpfe (wenn natürlich lange nicht so viele wie in Zeiten vor beziehungsweise ohne Corona).

Die Vereine gaben sich große Mühe und erstellten individuelle Hygienekonzepte, je nach den örtlichen Gegebenheiten. Doch nicht immer wurden diese ehrenamtlichen Anstrengungen von Besuchern auch akzeptiert und umgesetzt. Gerade aus dem Amateurfußball erreichten die Sportredaktion Wochenende für Wochenende Bilder, die es so nicht hätte geben dürfen. Die Zuschauer verhielten sich, als hätte es Corona nie gegeben.

Auf viele Vereine kommen nun ganz harte Zeiten zu. Fast überall wird ein Rückgang der Mitgliederzahlen erwartet. Und so etwas wirkt sich selbstredend negativ auf die Nachwuchsarbeit aus. Eines ist gewiss: Nichts ist nach Corona so, wie es vor Corona mal war.

