Nico Müller bringt goldenen Glanz in die Neckarhalle

Anzeige

Zwei weitere EM-Teilnehmer stehen im Obrigheimer Aufgebot: Matthäus Hofmann, dem als Fünfter im Schwergewicht ein respektables Comeback auf internationalem Parkett gelang, sowie der Spanier Alejandro Gonzalez, der in Müllers Gewichtsklasse Siebter wurde.

Für die Gastgeber ist das Duell gegen St. Ilgen der letzte Test vor dem Endkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft am 28. April in Samswegen. „Wir gehen mit unserer besten Mannschaft an den Start und wollen zum Rundenabschluss in eigener Halle ein Top-Ergebnis erzielen“, verspricht Teamchef Manuel Noe. rol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.04.2018