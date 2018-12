Niederlagenserie beenden

Im sechsten Versuch wollen die Hakro Merlins Crailsheim in der easyCredit-BBL den ersten Auswärtssieg der Saison unter Dach und Fach bringen. In den letzten sechs Ligapartien sind die Merlinsallerdings jeweils als Verlierer vom Feld gegangen . In Ludwigsburg (Tip-Off: heute, 20.30 Uhr) wollen sich die Crailsheimer ähnlich stark präsentieren wie zuletzt in Oldenburg, aber dieses Mal dazu halt noch mit einem Happy End.

Das erst Mal in dieser Saison muss das Team der Hakro Merlins keine Zwei-Tagesreise für ein Auswärtsspiel machen. Zu den Spielen in Bremerhaven, Berlin, Göttingen, Bonn und Oldenburg fuhr die Mannschaft bereits am Tag zuvor und übernachtete im Hotel. Zum Derby in Ludwigsburg kann natürlich eine Hotelübernachtung verzichtet werden. Ob dieser Faktor irgendeinen Einfluss auf das Spiel haben, weiß natürlich aber noch niemand.

Für die Crailsheimer geht es, trotz der gegenwärtig schwierigen Phase, darum, mit Selbstbewusstsein die Reise anzutreten. „Wir müssen konzentriert in das Spiel starten und die Intensität aufnehmen, nur so haben wir eine Chance.“, so der Sportliche Leiter Ingo Enskat mit Blick auf die Partie. Trotz sechs Niederlagen in Serie hatte man zuletzt das Gefühl, dass die Entwicklungskurve leicht nach oben zeige. In Bonn verhinderten gerade einmal zwei Punkte Differenz einen möglichen Erfolg, während in Oldenburg drei unkonzentrierte Minuten im letzten schlussviertel das Spiel entschieden haben.

Da also die letzten Gastauftritte durchaus Hoffnung machen, will sich das Team endlich mit dem ersten Auswärtssieg belohnen. Mit dabei ist auch der neue Mann. Der 30-jährige Robert „Reggie“ Arnold kommt mit viel internationaler Erfahrung nach Crailsheim. Zuletzt spielte er mit dem französischen Klub JDA Dijon in der Champions League. Ob der Amerikaner gegen Ludwigsburg sein Debüt feiert, ist allerdings noch offen, denn ein ausländischer Spieler muss wegen der Ausländerregelung bei Crailsheim immer pausieren. Mitfahren wird er auf jeden Fall, denn Trainer Tuomas Iisalo will sich bis kurz vor Spielbeginn alle Möglichkeiten offen lassen.

Ludwigsburg war die Überraschungsmannschaft der letzten Saison. Hinter dem FC Bayern und Alba Berlin beendeten die MHP Riesen die Hauptrunde auf Tabellenplatz drei. „In dieser Saison sind die Ludwigsburger bisher nicht in dem Rhythmus, in dem sie letzte Saison gespielt haben. Das könnte unsere Chance sein“, so Ingo Enskat über die Situation der Gastgeber, fügt aber hinzu: „Trotzdem fahren wir als Außenseiter dort hin.“

Zuletzt verlor Ludwigsburg nach einem dramatischen Finish mit 99:100 nach Overtime in Braunschweig. Das Team steht aktuell mit vier Siegen nach neun Spielen auf Tabellenplatz neun. In der Champions League liegt das Team von Head-Coach John Patrick auf dem letzten Platz ihrer Gruppe. Dort musste man sich zuletzt mit 76:88 dem türkischen Vertreter Banvit geschlagen geben. vibu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018