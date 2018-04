Noch drei Siege bis zum BBL-Aufstieg

Anzeige

Die Crailsheim Merlins greifen nach den Sternen: Noch drei Siege sind nötig, um die Rückkehr in die Basketball-Bundesliga (BBL) perfekt zu machen. Im Playoff-Halbfinale gegen die Römerstrom Gladiators Trier wollen die Merlins vom Heimvorteil profitieren. Die erste Partie steigt am heutigen Samstag um 19.30 Uhr in der Arena Hohenlohe.

Drei klare Siege gegen Hanau und zuvor eine Rekord-Hauptrunde: Der Rückenwind ist gewaltig, mit dem die Crailsheim Merlins ins Halbfinale der Playoffs um den Aufstieg in die BBL starten. Mit Trier kommt heute ein Gegner in die Arena Hohenlohe, der nach einer nervenaufreibenden Serie über fünf Spiele gegen Heidelberg jede Menge Enthusiasmus über den Halbfinaleinzug mitbringt. „Ob jetzt Trier oder Heidelberg, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass es im Halbfinale einfache Gegner gibt,“ warnt Ingo Enskat. Der Sportliche Leiter der Merlins erinnert sich an den gemeinsamen Weg mit den Trierern: „In der Bundesliga ging es damals gegen den Abstieg, jetzt geht es um den Aufstieg.“

Niederlage als Warnung