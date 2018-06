Noch Luft nach oben

Anzeige

In einer Woche startet der Flieger nach Ungarn. „Der Wunsch, es zur EM zu schaffen, ist im Saisonverlauf zum Ziel geworden. Ich will die Qualifikation überstehen. Dann schauen wir, was im Finale möglich ist.“ cr

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018