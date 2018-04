Noch ohne Draisaitl: DEB-Team deklassiert Frankreich 7:1

Anzeige

Mit nur vier Silbermedaillengewinnern von Pyeongchang im Kader zeigte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes damit die geforderte Reaktion nach zuletzt schwachen Spielen gegen die Slowakei. «Die Leistung in der vergangenen Woche ist nicht unser Anspruch», hatte Sturm nach dem 1:2 nach Penaltyschießen und 1:4 geschimpft. Diesmal war sein Team von Beginn an entschlossen und läuferisch stark. Vor allem College-Stürmer Michaelis überzeugte an der Seite von Frederik Tiffels, der im vergangenen Jahr auch als Collegespieler die Überraschung der Vorbereitung und schließlich der WM gewesen war.

Angesichts einiger Pfosten- und Lattenschüsse hätte der Sieg noch höher ausfallen können. Dabei sind etliche Leistungsträger noch gar nicht dabei. NHL-Star Draisaitl von den Edmonton Oilers ließ Sturm ebenso zur Schonung in Berlin wie die Olympia-Zweiten Sinan Akdag (Mannheim), Yasin Ehliz, Ersatzkeeper Niklas Treutle (beide Nürnberg) und Angreifer Markus Eisenschmid (Laval/AHL). Dort findet am Samstag erneut gegen Frankreich (17.45 Uhr) der letzte WM-Test daheim statt. In der kommenden Woche stehen in Dänemark noch Spiele gegen den WM-Gastgeber (25.4.) und Vorrundengegner Südkorea (27.4.) an.

Dafür stößt noch Stanley-Cup-Sieger Dennis Seidenberg von den New York Islanders dazu. Auch Stürmer Tobias Rieder (Los Angeles) und Verteidiger Korbinian Holzer (Anaheim) könnten nach dem Playoff-Aus in der NHL dann zum Kader gehören. Die Nationalspieler der DEL-Finalisten aus München und Berlin, darunter zehn Olympiazweite, kommen dagegen wohl erst kurz vor dem WM-Start dazu.

In Dänemark muss Sturm auf mindestens neun Olympia-Helden verzichten, darunter auch Kapitän Marcel Goc, Olympia-Fahnenträger Christian Ehrhoff und Torjäger Patrick Reimer. Das Führungsspieler-Trio war nach der Olympia-Sensation zurück getreten.