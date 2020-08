Noch teurer geworden

Kufstein/Kitzbühel.Thomas Hitzlsperger riet mit einem Schmunzeln dazu, sich dieses Wahnsinns-Tor doch in Dauerschleife anzuschauen. In der Tat ist es der Treffer des wechselwilligen Nicolas Gonzalez (Bild) für den VfB Stuttgart im Testspiel gegen den Hamburger SV (3:2) in Kufstein wert, ihn noch einmal zu genießen. In der eigenen Hälfte erobert der flinke Argentinier den Ball, aus rund 60 Metern trifft er im hohen Bogen über den zu weit draußen stehenden HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes. Ein Tor mit Seltenheitswert. Und ein Kunststück vor dem Abschied des momentan besten VfB-Torschützen?

„Wir können uns nur glücklich schätzen, dass er noch bei uns ist. Er hat noch mal eine Entwicklung bei uns gemacht“, bekannte VfB-Vorstandschef Hitzlsperger nach der Partie am Mittwochabend, als er auf der Tartanbahn des kleinen Stadions von einem „Super-Tor“ schwärmte: „Wenn er noch lange da ist, dann würde ich mich auch sehr freuen.“ Ob Gonzalez kommende Saison noch für den Bundesliga-Aufsteiger spielt oder ihn verlässt, ist eines der Themen, die den Club in dieser Sommerpause begleiten. Eine Entscheidung fällt womöglich erst in mehreren Wochen. Die in der Corona-Krise nach hinten verschobene Transferperiode läuft erst am 5. Oktober ab.

Club im Zwiespalt

Für den VfB geht es um eine höhere Millionen-Einnahme, die in dieser schwierigen finanziellen Zeit gerade recht kommen würde. Nur bei einem Verkauf eines Leistungsträgers wären die Schwaben auf dem Transfermarkt wieder richtig handlungsfähig. Doch es geht sportlich auch darum, wer in der neuen Saison wichtige Treffer zum angestrebten Klassenverbleib beisteuert. Und genau dafür wäre Gonzalez ein großer Hoffnungsträger. Auch der manchmal unbekümmerte Argentinier ist zwar nicht frei von Kritik, bringt aber oft wichtige Energie auf den Platz. Der VfB hätte bei einem Abschied des 22-Jährigen womöglich ein Problem in der Offensive und müsste sich nach Ersatz umsehen.

Im Test gegen Zweitligist Hamburger SV im Rahmen des Trainingslagers machte Gonzalez den Unterschied. Sein erster Treffer nach feiner Ballannahme war ebenfalls sehenswert (32. Minute), zudem bereitete er das 1:0 von Mateo Klimowicz vor (9.). ( dpa

