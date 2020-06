Noch viele große Fragezeichen

Die Tischtennis-Saison 2019/20 wird vielen Akteuren, Abteilungen und Vereinen in spezieller Erinne-rung bleiben. In den einzelnen Spielklassen wurde die Vorrunde der Saison 2019/20 jeweils ordnungsgemäß im Dezember 2019 abgeschlossen. In der im Januar 2020 begonnenen Rückrunde hatten die Mannschaften Anfang/Mitte März je nach Spielplan durchschnittlich etwas mehr als die Hälfte der Begegnungen absolviert. Die Corona-Pandemie machte zu dem Zeitpunkt Entscheidungen auf der Ebene des Badischen Tischtennis-Verbandes (BaTTV) notwendig, welche natürlich auch für die Bezirke der Region Ost (Bezirke Mosbach, Buchen und Tauberbischofsheim) Gültigkeit hatten.

Am 1. April wurde vom Präsidium des BaTTV die Entscheidung bekannt gegeben, die Spielzeit 2019/20 per sofort zu beenden und auch keine Relegationen mehr auszutragen. Zu Abschlusstabellen der beendeten Spielzeit wurden jene erklärt, die zum Zeitpunkt der Aussetzung der Spielzeit Gültigkeit hatten. Die in diesen Abschlusstabellen auf den Auf- oder Abstiegsplätzen befindlichen Mannschaften steigen auf beziehungsweise ab. Am 6. April wiederum hieß es von verantwortlicher Stelle, die Mannschaften, die sich für eine vorgesehene Relegation qualifiziert hatten, steigen auf oder verbleiben in den Spielklassen.

Thomas Henninger, Vorsitzender des Tischtennis-Bezirks Tauberbischofsheim, betont gegenüber den Fränkischen Nachrichten, generell sei die Entscheidungsfindung durch den BaTTV und auch den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) sehr transparent gestaltet worden.

Josef Arnold, Sportwart im Tischtennis-Bezirk Tauberbischofsheim, sagt zum Abbruch der Saison Mitte März, generell würde dieser wohl „allgemein für richtig erachtet“.

Wer steigt auf oder ab?

Die Regelungen wirken sich auf die Auf- und Abstiege in folgender Weise aus: Aus der Bezirksliga Ost steigen Meister FC Külsheim I und der TTC Neckargerach/Guttenbach I in die Verbandsklasse Nord auf, der TV Hardheim I und der FC Viktoria Hettingen I steigen in den Bereich der Bezirksklassen ab.

Aus der Bezirksklasse TBB/BCH steigen der Meister TSV Assamstadt I und der ETSV Lauda I in die Bezirksliga Ost auf. Der TSV Neunstetten I und der TSV Tauberbischofsheim II müssen diese Bezirksklasse in Richtung ihrer jeweiligen Kreisliga verlassen.

In der Kreisliga Tauberbischofsheim steigen Meister SC Grünenwört I und der ETSV Lauda II in die Bezirksklasse TBB/BCH auf, der TSV Assamstadt II und der TSV Tauberbischofsheim III in die Kreis-klasse A ab. Aus dieser Kreisklasse A rücken Meister TTV Oberlauda I und ETSV Lauda III in die Kreisliga auf, SV Dertingen II und TTC Bobstadt II treten per Abstieg den Weg in die Kreisklasse B an.

Aus der Kreisklasse B steigen Meister FC Gissigheim II und DJK Unterbalbach I in die Kreisklasse A auf, der TSV Tauberbischofsheim IV muss den Abstieg in die Kreisklasse C in Kauf nehmen. In der Kreisklasse C haben Meister ETSV Lauda IV sowie TTC Großrinderfeld II das sportliche Recht auf den Aufstieg in die Kreisklasse B.

In allen drei Kreisklassen innerhalb des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim sind die Entscheidungen im Bereich von Auf- oder Abstieg mehr oder manchmal weniger deutlich gefallen, auch jene zum Abstieg aus der Kreisliga. In der Kreisliga im vorderen Tabellenbereich entschied der ETSV Lauda II den Kampf um Platz zwei sehr knapp vor der SG Dörlesberg/Nassig II und dem FC Gissigheim I.

In der Bezirksklasse TBB/BCH hatte der TSV Oberwittstadt an der Schnittstelle Klassenerhalt/Abstieg im entscheidenden Moment einen Pluspunkt mehr aufzuweisen als der TSV Neunstetten. Im Aufstiegsrennen lagen der ETSV Lauda I und die SG Höpfingen/Walldürn I nach Punkten gar gleichauf, für die Laudaer sprach die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Spielpunkten.

Momentan treibt die einzelnen Tischtennisvereine und Tischtennisabteilungen ebenso wie die koordinierenden Verbände vor allem diese Frage um: Wie kann wann und wo unter welchen Rahmenbedingungen wieder trainiert und gespielt werden? Viele Hallen sind noch geschlossen, und dennoch richtet sich der Blick bereits darauf, dass die neue Tischtennissaison 2020/21 im Herbst begonnen werden kann. Von Verbandsseite aus und mittelbar auch in den Tischtennisbezirken wird an den Terminen zur Planung der Spielzeit 2020/21 festgehalten. Meldeschluss für die Mannschaften war am 10. Juni, die namentliche Aufstellung in den einzelnen Mannschaften hat bis zum 30. Juni zu erfolgen.

Training seit 2. Juni möglich

Der DTTB benennt als seinen Hauptzweck die Förderung des Tischtennissports. Im Sinne der Erfüllung des Verbandszwecks soll ein bereits vorliegendes „Covid-19 Schutz- und Handlungskonzept“ aufzeigen, wie zunächst das Freiluft-Spiel sowie der Hallen-Trainingsbetrieb in den Tischtennisvereinen und Trainings-Stützpunkten und später auch der Wettkampfbetrieb unter Einhaltung der Corona-Regeln schrittweise wieder aufgenommen werden kann.

Seit dem 2. Juni ist der Trainings- und Sportbetrieb wieder gestattet, allerdings derzeit nur unter Einhaltung der zahlreichen Auflagen und Regelungen.

