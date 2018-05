Noorlander: Sieg bei Premiere

Anzeige

Hohes Niveau, erstklassige Kämpfe gab es beim Vier-Nationenturnier, dem „Gallia-Turnier“, in Gallneukirchen nähe Linz in Österreich zu sehen. Aber nicht nur dies, sondern für die Teilnehmer von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim gab es auch vorzeigenswerte Erfolge. Immerhin brachte man zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze mit in die Kreisstadt.

Aus Deutschland, Kroatien, Ungarn und Österreich trafen sich die Athleten in den Altersklassen U18 sowie Erwachsene um die begehrten Pokale. Zum 25. Mal wurde dieses Turnier mittlerweile ausgetragen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Deshalb hat es mit Mara Noorlander erstmals auch eine weibliche TSV-Kämpferin in der Altersklasse U18 gewagt, sich in Österreich zu messen.

In ihrer Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm ließ sie gleich erkennen, dass sie in Topform ist und erreichte ungefährdet das Finale. Auch hier, gegen Sophie Bilger vom JV Micheldorf (Österreich), hatte sie es sehr eilig. Gleich der erste Angriff führte zum Erfolg. Für die Nachwuchskämpferin war dies der erste große internationale Turniersieg.