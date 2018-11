Notfalls bis zum „Armageddon“

London/Mannheim.Drei Punkte. So eng wie bei diesem Duell um die Schach-Krone lagen Weltmeister und Herausforderer noch nie beieinander. Aber die Elo-Liste vom November, mit der der Weltschachverband Fide die Stärke der Spieler nach einem komplizierten Verfahren berechnet, ist eindeutig: Carlsen 2835, Caruana 2832.

Nur zwei Matches vergleichbar

In der Geschichte der Weltmeisterschaften gab es nur zwei vergleichbare Situationen. 1990 kämpften mit dem inzwischen schon legendären Garri Kasparow und dem linientreuen Anatoli Karpow – er galt als Anhänger des Sowjet-Systems, Kasparow als dessen Kritiker – ebenfalls die beiden Stärksten um den Titel. Zu Beginn des Matches in New York und Lyon wies der Titelverteidiger exakt 2800 Elo-Punkte auf, Karpow 2730. Und 1981 in Meran lagen nur fünf Punkte zwischen den Kontrahenten: Weltmeister Karpow 2700, Herausforderer Viktor Kortschnoi (genannt „der Schreckliche“ wegen seines kompromisslosen Spiels) 2695. Ansonsten spülten die Ausscheidungsturniere andere Schach-Größen ins Finale. So vor zwei Jahren, als Carlsen seinen Titel gegen Sergei Karjakin verteidigte.

Der aktuelle Titelkampf wird in London ab Freitag und bis zum 28. November über die Bühne gehen. Die Eröffnungszeremonie, bei der die Farben für die erste Partie ausgelost werden, findet einen Tag vorher statt. Austragungsort ist „The College“, ein viktorianisches Gebäude im Herzen der britischen Hauptstadt.

Im Preistopf liegt eine Million Euro, davon bekommt der Sieger 600 000, der Verlierer darf sich mit 400 000 Euro trösten. Das Duell geht über zwölf klassische Partien: Die Bedenkzeit beträgt dabei 100 Minuten für die ersten 40 Züge, 50 Minuten für die folgenden 20 Züge und 15 Minuten für den Rest der Partie, bei einer Zeitgutschrift von 30 Sekunden pro Zug. Weltmeister ist, wer zuerst 6,5 Punkte erspielt hat.

Beim Gleichstand von 6:6 wird ein Tiebreak ausgespielt. Dazu werden vier Schnellschachpartien mit einer Bedenkzeit von 25 Minuten pro Spieler und einer Zeitgutschrift von zehn Sekunden pro Zug ausgetragen. Steht es dann immer noch unentschieden, werden laut Fide-Reglement maximal zehn Blitzpartien mit einer Bedenkzeit von fünf Minuten plus drei Sekunden pro Zug gespielt.

Sollte auch danach noch keine Entscheidung gefallen sein, folgt eine alles entscheidende „Armageddon-Partie“. Dabei bekommt der Weiß-Spieler fünf Minuten Bedenkzeit, sein Gegner vier. Bei einem Remis ist Schwarz Weltmeister. Der Begriff ist hergeleitet vom „Harmagedon“, in der Offenbarung des Johannes in der Bibel: Es ist der Ort der endzeitlichen, der endgültigen Entscheidungsschlacht.

Beeindruckende Erfolgsserie

Gibt es einen Favoriten? Eher nicht. Zwar hat Carlsen zehn der insgesamt 33 klassischen Partien gegen Caruana für sich entschieden, der Italo-Amerikaner nur fünf. Auch bei den Schnellpartien liegt der Norweger mit 13:6 bei 23 Matches vorn. Hinzu kommt die Erfahrung aus bisher drei WM-Kämpfen.

Doch der Herausforderer hat in diesem Jahr eine beeindruckende Erfolgsserie vorzuweisen. Die Turniere in Baden-Baden (Chess Classics) und Stavanger (Altibox) gewann er vor Carlsen, obwohl er in Norwegen den direkten Vergleich verloren hat (siehe Partie rechts). Und schließlich steht da noch der überzeugende Sieg im Kandidatenturnier im März in Berlin. Es dürfte also sehr spannend werden.

Info: Mehr unter www.fide.com und https://worldchess.com

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018