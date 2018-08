Nowitzki: 21. Saison bei den Mavericks «unfassbar»

Anzeige

Berlin/Dallas (dpa) - Vor seiner 21. Saison bei den Dallas Mavericks staunt der neue NBA-Rekordmann Dirk Nowitzki über sich selbst.

«Das ist schon etwas Besonderes. Ich habe immer Kobe Bryant bewundert, der 20 Jahre bei den Los Angeles Lakers gespielt hat», sagte der 40 Jahre Basketball-Profi in einem Interview der «Sport Bild». «Nun mache ich die 21 voll. Das ist unfassbar.»

Die zwei Jahrzehnte in Texas bereut Nowitzki ebenso wenig wie die Tatsache, dass er nun noch eine Saison dranhängt. «Ich tue mir nichts an. Ich habe immer noch großen Spaß am Wettkampf, den Herausforderungen und dem Teamzusammenhalt», versicherte der deutsche Superstar in der Profiliga NBA. «Ich will beim Wiederaufbau der Mavs helfen.»