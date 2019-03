Nowitzki will in den USA bleiben

Dallas.Basketball-Star Dirk Nowitzki (40) wird nach seinem nahenden Karriereende wahrscheinlich in Amerika bleiben. „Meine Kinder sind alle hier geboren, meine Tochter kommt nächstes Jahr in die Schule, von daher ist eine Rückkehr nach Deutschland nicht geplant“, sagte er der „Rheinischen Post“. Der Ex-Nationalspieler steht vorerst noch bis zum Saisonende bei den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Liga NBA unter Vertrag. Ein Job beim Deutschen Basketball Bund sei zunächst keine Option.

Nach seinem Karriereende will sich der gebürtige Würzburger erst einmal um seine Familie kümmern, wie er dem Fernsehsender Sport1 sagte. „Nach einem oder zwei Jährchen muss aber noch etwas anderes kommen. Man kann nicht nur zu Hause sitzen und Windeln wechseln.“ Wann genau er seine aktive Profikarriere beende, sei offen. dpa

