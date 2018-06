Nowitzki will in Texas bleiben

Anzeige

Dallas.Noch weiß Dirk Nowitzki nicht, was heute in Dallas genau passiert. „Es wird eine Überraschungsfeier geben“, sagte der Basketball-Superstar. In seiner Wahlheimat ist zu seinem 40. Geburtstag eine Party geplant, die wohl „keine kleine, sondern eher eine richtig große“ wird. Zu sehr übertreiben wird es der Kapitän der Dallas Mavericks an seinem Ehrentag aber eher nicht. Denn er befindet sich mitten in der Vorbereitung auf seine 21. Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Ob es auch seine letzte wird?

„Ich möchte mir die Entscheidung über den Zeitpunkt meines Karriereendes offen halten. Mal sehen, wie es diese Saison läuft. Eine Abschiedstour ist nicht mein Ding“, sagte Nowitzki der Deutschen Presse-Agentur. Seinen 40. Geburtstag nennt er einen „Meilenstein“ und sagt: „Das ist toll, aber auch ein bisschen traurig, dass die Zeit so schnell vorbeigeflogen ist.“ Der NBA-Titel mit den Mavs 2011, die Olympia-Teilnahme 2008 als deutscher Fahnenträger sowie WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005 mit der Nationalmannschaft – Deutschlands bester Basketballer kann von vielen Highlights berichten.

153 Länderspiele für Deutschland

Dabei blieb er immer bodenständig, nahbar und ist nicht nur in Dallas ein Vorbild. Kein Europäer erzielte mehr NBA-Punkte als er, in seinen Glanzzeiten definierte er das Spiel des Power Forwards neu. „Ich freue mich und bin dankbar, dass ich in dieser Liga noch auf einem annehmbaren Level spielen kann“, sagte der gebürtige Würzburger, der noch einen Vertrag bis 2019 besitzt. Nach einer Knöchel-Operation vor gut zwei Monaten läuft in der Reha „alles nach Plan“, bis Saisonstart will der 13-malige NBA-Allstar „wieder topfit“ sein.