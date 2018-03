Nur auf die Frauen ist Verlass

Anzeige

Auf die Frage, woher die Diskrepanz kommt, gibt es keine klare Antwort. Allenfalls Ansätze. „Bei den Männern hatten wir einen harten Generationswechsel“, sagt Beucher. „Bei den Frauen konnten sich viele langsam in die Weltklasse reinarbeiten.“ Auf die Frage, ob die Frauen damit Vorbild für die Männer werden können, antwortet Beucher: „Das sind sie längst.“

Die Athletinnen nehmen ihre Kollegen in Schutz. „Die Jungs haben ein viel größeres Feld“, sagt Anna-Lena Forster, Gold-Gewinnerin in der Super-Kombi. Biathlon-Siegerin Andrea Eskau glaubt, „dass der Vergleich wegen der unterschiedlichen Starterzahlen hinkt“. Während Forster und die siebenfache Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber gegen nur sechs weitere Rivalinnen antreten mussten und Klug ihr Bronze in einem Sechser-Feld gewann, starten bei den männlichen Monoski-Fahrern mehr als 30 Athleten. „Da musst du mehr riskieren“, sagt Schönfelder. „Und dann machst du einen Fehler und bist weg.“ Manche sehen auch in der gesellschaftlichen Entwicklung einen Grund für das auffällig gute Abschneiden der Frauen.

„Ein Ansatz ist vielleicht, dass es behinderte Frauen in manch anderen Ländern schwerer haben, gesellschaftliche Anerkennung zu finden oder bestimmte Dinge des Lebens zu vereinen“, sagt Ralf Rombach, Bundestrainer der nordischen Athleten. „Und da dies bei uns gewährleistet ist, haben wir im Frauen-Bereich Vorteile.“ Darüber, ob die Männer bis zum Abschluss der Spiele am Sonntag noch liefern, herrscht Uneinigkeit. „Ich bin sicher, dass sie noch Medaillen holen“, sagt Schaffelhuber. Und auch Forster glaubt: „Die Jungs haben Stärken, die werden sie schon noch zeigen.“

Quade fürchtet derweil, „dass es gendermäßig wieder ein Sotschi-Ergebnis geben könnte“ – also gänzlich ohne Männer-Medaille. Auch Schönfelder, heute Co-Trainer des Alpin-Teams, erklärt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den Alpinen hier noch jemand eine Medaille gewinnt.

