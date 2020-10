Nur dann eine Chance, wenn „besserer Job gemacht wird“

Für die Hakro Merlins Crailsheim geht es am Wochenende erneut nach Weißenfels, wo man um den Einzug in das „Top Four“ des BBL- Pokals kämpft. Am Sonntag (13 Uhr) wartet medi Bayreuth, bevor man am Montag (20.30 Uhr) mit dem Aufeinandertreffen gegen den FC Bayern Basketball die Gruppenphase abschließt.

Zum Auftakt hatten die Hakro Merlins etwas überraschend gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels verloren. „Für uns wird es nach dieser Niederlage natürlich sehr schwer, um noch ins Halbfinale einzuziehen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht unser Bestes geben werden. Wir können uns selbst eine Chance geben, indem wir bei den Grundlagen einen besseren Job machen. Klingt einfach, ist es aber nicht“, so Merlins-Coach Tuomas Iisalo.

Achtungserfolge der Gegner

Mit medi Bayreuth und dem FC Bayern Basketball trifft man auf zwei Teams, die schon jetzt erste Achtungserfolge vorzuweisen haben. Nachdem die Münchner in der Euro League mit drei Siegen und einer Niederlage für Furore sorgten, überraschten die Oberfranken mit dem Triumph im direkten Duell gegen den FCBB. „Bayreuth hat einen sehr überzeugenden Sieg gegen München errungen und sieht aus wie eine Mannschaft, die bereit ist, ernsthaft um den Heimvorteil zu kämpfen. Wir werden alle Hände voll zu tun haben“, prognostiziert Iisalo.

Auf Seiten der Merlins spielte sich im ersten Spiel besonders Trae Bell-Haynes ins Rampenlicht. Unermüdlich zog der 1,88 Meter große Aufbauspieler immer wieder in Richtung Korb und füllte den Statistikbogen am Ende mit 27 Punkten, 6 Rebounds und 8 Assists. Oft merkte man der jungen, neu formierten Mannschaft an, dass man sich derzeit noch früh in der Saison befindet und noch nicht alle Automatismen greifen. Dennoch gelangen am Ende 94 Zähler, welche wohl in den aller.

Alle Spiele des BBL-Pokals finden werden im TV live von Magenta-Sport übertragen. fk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020