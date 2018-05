Nur das Beste zum Jubiläum

Anzeige

So endet die Juniorengala am Sonntag um 14.40 Uhr, von 15 bis 17 Uhr folgen konzentriert die Wettkämpfe derer, die im Mannheimer Michael-Hoffmann-Stadion Anlauf auf die Europameisterschaften in Berlin nehmen. „Es werden auch internationale Topathleten dabei sein, und wir werden erstmals Wettkämpfe für Para-Leichtathleten anbieten.“ Unter anderem mit dem Kugelstoß-Paralympicssieger Niko Kappel aus Schwäbisch Gmünd.

„Ich bin sehr stolz, dass uns der Deutsche Leichtathletik-Verband, der europäische Verband und unsere Gastnationen schon so lange das Vertrauen schenken“, freut sich Harksen mit seinem Organisationsteam auf die Jubiläumsgala, „bei der es durchaus noch einige schöne Überraschungen geben kann“. sd

