Nur ein Sieg hilft wirklich weiter

Das Nachholspiel vom 14. Spieltag der easyCredit-Basketball-Bundesliga am Gründonnerstag zwischen den Hakro Merlins aus Crailsheim und ratiopharm Ulm könnte ein brisantes und hitziges Spiel in der Arena Hohenlohe werden. Es gibt keine Sitzplatz-Tickets mehr zu erwerben. Für die Ulmer geht es darum, den Aufwind aus dem Overtime-Sieg gegen Würzburg mitzunehmen und den Playoff-Rang zu sichern, die Merlins dagegen wollen nach zwei Niederlagen wieder wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.

Gleich drei Merlins-Spieler haben eine Ulmer Vergangenheit. Phlipp Neumann, Konrad Wysocki und Joschka Ferner trugen in der Vergangenheit das orangene Trikot.

Gegensätzlicher könnten die Ausgangslagen beider Teams vor dem Nachholspiel nicht sein. Die „Zauberer“ verloren die beiden letzten Begegnungen gegen die Spitzenteams Alba Berlin und Brose Bamberg am Ende deutlich. Die Ulmer haben dagegen ihre vergangenen beiden Partien gegen Ludwigsburg (98:92) und Würzburg (95:94 n.V.) gewonnen und kletterten dadurch auf den sechsten Tabellenplatz.

Die Crailsheimer rutschten durch die Niederlagen und den Sieg des Mitteldeutschen BC wieder auf den 16. Rang und haben nun nur noch einen Sieg Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Siege dringend benötigt

Nach dem Berlin-Spiel waren die Verantwortlichen der Merlins nicht zufrieden mit der Leistung. Gegen Bamberg war am Ende nichts zu holen, jedoch traten die Crailsheimer besser auf. „Das war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel gegen Berlin. Der Ball lief allerdings in der zweiten Hälfte nicht mehr so flüssig. Wir haben uns insgesamt gut verkauft, aber brauchen jetzt die nötigen Siege bis Saisonende“, sagte der Sportliche Leiter der Crailsheimer, Ingo Enskat, nach der Begegnung gegen Bamberg.

Die Partie in Ulm verloren die Crailsheimer nach einem verschlafenen Start mit 87:99. Insgesamt trafen die beiden Teams bisher fünf Mal aufeinander, davon haben die Merlins eine Partie gewonnen – und das war in der Arena Hohenlohe. „Wir haben uns gut vom Spiel am Sonntag regeneriert und wollen uns gegen Ulm von unserer besten Seite zeigen. Mit unserer Offensivleistung war ich zufrieden, defensiv haben wir vor allen Dingen zu viele Rebounds liegen lassen und Bamberg zweite Würfe ermöglicht“, sagt Merlins-Coach Tuomas Iisalo. anu

