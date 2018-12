Nur gekitzelt, nicht gesiegt

Roberto Gutu befreite sich aus einer misslichen Lage. Zwei Mal war der Heber des SSV Samswegen an 160 Kilo gescheitert, aber nun im dritten und letzten Anlauf ging er in die Vollen – und steigerte um weitere drei Kilo. Der 18-Jährige, eines der derzeit wenigen Top-Talente des deutschen Gewichthebens, belohnte sich: Er stieß die Last und übernahm mit 297 Kilo die Führung in der 77-Kilo-Klasse.

Nun war Jakob Neufeld gefordert. Das Generationen-Duell zwischen Gutu und dem Obrigheimer gehörte zu den spannendsten bei der am Wochenende ausgetragenen deutschen Meisterschaft der Gewichtheber/innen im bayerischen Roding.

Zuvor waren Jakob Neufeld fünf fehlerfreie Versuche gelungen, während sein junger Widersacher drei ungültige fabriziert hatte und weniger souverän auftrat. Neufeld packte die Hantel entschlossen, zog sie vom Boden weg, aber kam nicht schnell genug aus der Hocke. Es war ein Kampf, bis er aufrecht stand und die 365 Kilo auf seiner Brust abgelegt hatte. Luft holen, konzentrieren für den Ausstoß. Es reichte nicht. „Mir hat am Ende einfach die Kraft gefehlt“, sagt Neufeld. „Schade, aber ich habe den jungen Gutu gekitzelt, er musste sich anstrengen. Und wir haben uns einen spannenden Wettkampf geliefert.“ Mit Silber machte sich der unterlegene, aber zufriedene Athlet auf die Heimfahrt. rok

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018