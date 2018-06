Nur knapp geschlagen

Anzeige

Im Kajak-Einer über 1000 Meter kam der Essener Olympiasieger Max Rendschmidt auf Rang drei. Im Doppel-Kajak über 1000 Meter sicherte sich Max Hoff mit Marcus Gross EM-Silber. In der gleichen Disziplin holten Sarah Brüssler und Melanie Gebhardt ebenfalls EM-Silber.

Ein Wimpernschlag fehlt

Auch am Sonntag dominierte die Farbe Silber. Der deutsche Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Ronald Rauhe und Max Lemke vom WSV Mannheim-Sandhofen musste sich über 500 Meter um einen Wimpernschlag den Spaniern geschlagen geben. „Wir wollten vom Start weg offensiv angehen und auf der Strecke mit hohem Tempo die Spanier in Schach halten. Am Ende hat dann noch etwas die Kraft gefehlt“, so Schlagmann Rendschmidt. dpa

Montag, 11.06.2018