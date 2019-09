Nur noch DTM-Finale in Hockenheim

Hockenheim. Jetzt ist es amtlich. Der Auftakt des Deutschen Tourenwagen Masters findet 2020 nicht auf dem Hockenheimring statt. Dies gab die DTM-Dachorganisation ITR bekannt. Stattdessen startet die Tourenwagenserie im belgischen Zolder (24. bis 26. April). Das Saisonfinale wird hingegen weiterhin auf dem Hockenheimring ausgetragen, im nächsten Jahr vom 2. bis 4. Oktober.

Jorn Teske, der neue Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, sieht die neuen Verträge sehr positiv. „Wir haben gemeinsam mit der ITR diese Entscheidungen getroffen. Dabei standen zwei Themen im Mittelpunkt. Die Internationalisierung der DTM und der wirtschaftliche Aspekt“, erklärt Teske auf Anfrage dieser Zeitung. „Die DTM soll weit über Deutschland hinaus auf dem Markt aktiv sein. Dafür braucht man Platz. Wir verstehen und begrüßen diese Entwicklung“, spricht Teske die Premieren im schwedischen Anderstorp sowie auf der Traditionsstrecke in Monza an. Ein weiterer Standort soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Vertrag läuft bis 2021

Die Reduzierung auf den Saisonendspurt bringt aber auch für die Verantwortlichen in Hockenheim Vorteile. „Das Finale ist für uns deutlich attraktiver für uns. Wir wollen dieses absolute Highlight der Saison weiter stärken und rechnen damit, dass künftig noch mehr Zuschauer zum Finale kommen“, sagt Teske. Der neue Vertrag mit der ITR läuft bis 2021. „Diesen Zeitraum haben wir bewusst gewählt, da wir bis dahin einen guten Überblick haben, wie sich die DTM mit dem Einheitsreglement und möglicher neuer Hersteller hoffentlich weiter positiv entwickelt“, erklärt der Geschäftsführer.

Nichts Neues gibt es zum Thema Formel-1-Standort Hockenheim. „Wir verhandeln derzeit nicht. Aber wir sehen die Pause 2019 nicht als endgültiges Aus für die Formel 1“, sieht Teske bei diesem Punkt keinen Zeitdruck.

