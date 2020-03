Nur noch ein Sieg bis Berlin

Frankfurt.Eintracht Frankfurt und der DFB-Pokal – das bleibt eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Nach dem verdienten 2:0 (1:0)-Sieg gegen Werder Bremen im Viertelfinale am Mittwochabend brauchen die Hessen nur noch einen Sieg, um zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren ins Endspiel von Berlin einzuziehen. Tore von André Silva (45.+5, Handelfmeter) und Daichi Kamada (60.) brachten die Eintracht unter die letzten vier Teams im Wettbewerb. Im Halbfinale, das am Sonntagabend während der ARD-Sportschau (18 Uhr) ausgelost wird, warten der FC Bayern, Bayer 04 Leverkusen oder das Sensationsteam 1. FC Saarbrücken (Regionalliga) als mögliche Gegner auf die Hessen.

Auf die seit dem vergangenen Wochenende eskalierende Hopp-Debatte reagierte – wenig überraschend – auch die traditionell DFB-kritische Frankfurter Kurve. Ihren Protest gegen den Verband brachten die Eintracht-Fans mit Sarkasmus vor. „Adi, meld dich, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst“, war vor dem Anpfiff auf einem Spruchband zu lesen. Auf einem anderen Banner wurde es politischer: „Unser Fußball, durch euch verkauft. Euer Dialog, nur Schall und Rauch. Doppelmoral, Selbstgefälligkeit und alles für das Geld. Die Funktionäre sind das hässliche Gesicht des Fußballs, nicht die Fans.“ Im Vorfeld hatte Eintracht-Trainer Adi Hütter den eigenen Anhang zur Vernunft aufgerufen. „Persönliche Beleidigungen haben auf dem Fußballplatz nichts zu suchen“, sagte er.

Vehemente Werder-Proteste

Eigentlich hätten beide Teams schon am vergangenen Sonntag in der Bundesliga gegeneinander spielen sollen. Weil aber Frankfurts Europa-League-Partie in Salzburg (2:2) wetterbedingt von Donnerstag auf Freitag verlegt worden war, musste auch das Bundesliga-Spiel in Bremen verschoben werden – vorerst noch ohne Nachholtermin. Bei den tief im Abstiegsschlamassel steckenden Bremern sorgte diese Entscheidung für wenig Freude, das Klima zwischen beiden Clubs ist seitdem nicht das beste. Im Pokalduell musste die Eintracht auf den an einen Magen-Darm-Infekt erkrankten Mittelfeld-Antreiber Sebastian Rode verzichten, für ihn kam Timothy Chandler ins Team.

Die Frankfurter verzeichneten im ersten Abschnitt deutlich mehr Spielanteile, hatten auf einem ramponierten Untergrund aber Probleme, ganz klare Chancen herauszuspielen. Stattdessen musste Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp bei Davie Selkes Kopfball (35.) und Maximilian Eggesteins Schuss (42.) zweimal eingreifen.

Sekunden vor dem Halbzeitpfiff bekamen die Hessen aber doch noch die unverhoffte Chance zur Führung geschenkt. Bremens Ludwig Augustinsson hatte den Ball im Duell mit Chandler aus unerklärlichen Gründen über Schulterhöhe leicht mit der Hand touchiert – trotz vehementer Werder-Proteste entschied Schiedsrichter Felix Zwayer nach Studium der Videobilder auf Strafstoß, den Silva sicher links oben verwandelte (45.+5).

Nachdem die Bremer Fans mit dem Abbrennen von Pyrotechnik für eine kleinere Verzögerung gesorgt hatten, entrollten einige Eintracht-Anhänger ein weiteres Banner, das Schiedsrichter Zwayer jedoch auch nach den neuerdings verschärften Regeln zur Spielunterbrechung als nicht justiziabel erachtete. „Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter“, war vor der Nordwestkurve zu lesen. Die Partie ging ohne Pause weiter. Als dann wieder der Fußball im Mittelpunkt stand, bereitete Filip Kostic mit einer punktgenauen Hereingabe die Vorentscheidung vor – Kamada musste die Kugel nur noch zum 2:0 über die Linie drücken (60.).

K.o.-Duelle kann die Eintracht eben, das war zuletzt auch in der Europa League regelmäßig zu besichtigen. Aus den Gesichtern der Bremer sprach mit laufender Spieldauer die Resignation – und bei Yuya Osakos Gelegenheit griff Trapp rechtzeitig zu (80.). Der Frankfurter Halbfinal-Einzug geriet nicht mehr in Gefahr.

In der Nachspielzeit gab es aber noch einen bitteren Nackenschlag für die Hessen. Der starke Kostic sah nach einem brutalen Foul an Ömer Toprak die Rote Karte.

