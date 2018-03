Offensiv- Feuerwerk

Anzeige

Crailsheim Merlins – RheinStars Köln 106:94 (29:30, 30:25, 21:21, 26:18)

Crailsheim: Turner (20 Punkte/davon 1 Dreier), Wysocki (20/5), Griffin (14/2), Gay (14), Marks (13/2), Kratzborn (10/2), Cuffee (8/1), Bogdanov (4/1), Neumann (3), Jost. Zuschauer: 2087

Die beiden Mannschaften boten in diesem Spiel der 2. Basketball-Bundesliga (Pro A) den über 2000 Zuschauern in der Arena Hohenlohe in Ilshofen eine furiose Abend-Unterhaltung. Die Partie entwickelte sich zu einem echten Krimi mit Playoff-Qualitäten, in dem sich die Gastgeber am Ende verdient durchsetzten.