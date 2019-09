Oldenburg eine Nummer zu groß

Hakro Merlins Crailsheim – EWE Baskets Oldenburg 75:86

(22:26, 21:27, 16:16, 16:17)

Crailsheim: Span (21 Punkte/davon 5 Dreier), Jones (14/1), Russell (11/1), Morgan (9/2), Hawkins (8), Herrera (7/1), Ford (3/1), Bleck (2), Kovacevic.

Oldenburg: Paulding (17/2), Hobbs (12/2), Amaize (12/1), Mahalbasic (11), Blakes (9/1), Sears (9), Boothe (8), Schwethelm (6/1), McClain (2), Tadda.

Zuschauer: 2014.

Es war das erste Spiel in der Merlins-Vereinsgeschichte im BBL-Pokal. Dabei traf man ausgerechnet auf die EWE Baskets Oldenburg, gegen die man am letzten Spieltag der Vorsaison im „Heimspiel“ in Würzburg den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht hatte. In einer umkämpften Partie gerieten die Crailsheimer nun bereits in der ersten Halbzeit zu sehr in Rückstand, so dass sich letztendlich der Zweitplatzierte der Vorsaison verdient mit 86:75 durchsetzte.

Schon in der Anfangsphase hatten die Crailsheimer in der Defense Probleme, Rasid Mahalbasic in Griff zu bekommen. So setzten sich die Oldenburger schnell mit neun Punkten ab. Die starke Verteidigung der EWE Baskets machte den Männern von Tuomas Iisalo das Leben unheimlich schwer. Zu oft mussten schwere Dreier genommen werden. Nach einer Auszeit arbeiteten sich die Merlins immerhin auf 22:26 ran.

Ballverluste prägten die Anfangsphase des zweiten Spielabschnitts. Nach einem Dreier von Jan Span zum 30:33 zog Mladen Drijencic seine erste Auszeit. Danach dominierten zunächst wieder die Norddeutschen das Geschehen, doch die Crailsheimer hielten dagegen. Besonders Span lief jetzt zu Höchstform auf. Der Slowene hatte zur Halbzeit bereits 14 Punkten, doch die Schlussphase gehörte abermals den Oldenburgern. So lief es auf einen 43:53-Pausenstand heraus.

Die Gäste vergrößerten im dritten Viertel ihren Vorsprung schnell, was letztendlich auch schon die Vorentscheidung war. Der Iisalo-Mannschaft fiel es immer schwerer Lösungen zu finden. Nach und nach bekamen aber auch die Crailsheimer ihre Momente, so dass der Rückstand nicht größer wurde. Nach einem Distanzwurf von Sebastian Herrera, zum 55:61 wurde es sogar einmal richtig laut in der Arena-Hohenlohe, doch die Oldenburger zogen schnell wieder 59:69 davon.

Keine einfachen Punkte

Die Merlins trafen auch im letzten Viertel ihre Würfe nicht. Die weiterhin gute Defense der Gäste hielt stand und ließ keine einfachen Punkte zu. Auf jeden Korberfolg der Crailsheimer hatte der Vorjahres-Halbfinalist die passende Antwort parat.

Tuomas Iisalo (Crailsheim) sagte: „Oldenburg hat sehr physisch gespielt. In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv, das haben wir in der zweiten Hälfte dann besser gemacht. Gegen eine erfahrene und qualitativ hochwertige Oldenburger Mannschaft ist es dann aber schwer zurückzukommen. Wir haben in diesem Spiel viel Material für die Videoanalyse bekommen und müssen weiter hart arbeiten. Ich habe aber ein gutes Gefühl mit dieser Mannschaft.“ anu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.10.2019