Olympia-Asse schlagen im Schloss Bellevue Alarm

„Mehr Rückhalt aus der Politik“

Biathlet Erik Lesser fehlt die Unterstützung, seit Horst Seehofer (CSU) an der Spitze des Bundesinnenministeriums steht. „De Maizière war sehr spitzensportbegeistert“, sagte der Thüringer, „jetzt aber hat man fast den Eindruck, dass das Innenministerium die Spitzensportreform ad acta gelegt hat“. Mit dieser Reform will der DOSB seine Strukturen effektiver gestalten und unter anderem mehr internationale Erfolge erreichen. Lesser wünscht „mehr Rückhalt aus der Politik“, damit der Sport seiner gesellschaftlichen Bedeutung gerecht werden könne. Kurz zuvor hatte Steinmeier den Sport in seiner Ansprache als eine „friedenserhaltende Kulturtechnik“ bezeichnet.

Das Silberne Lorbeerblatt – die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik für Sportler – bekamen die von Biathletin Laura Dahlmeier und der im Langlauf und Biathlon erfolgreichen Behindertensportlerin Andrea Eskau angeführten Medaillengewinner. Die Eishockeyspieler, die in Pyeongchang das Finale erreicht hatten, bezeichnete Steinmeier als „unsere Gute-Laune-Bären“. „Es war eine Riesenehre und ein außergewöhnliches Erlebnis, den Bundespräsidenten im Ambiente des Schloss Bellevue treffen zu dürfen. In solch einem Moment sind die Erinnerungen an die Olympischen Spiele und unseren historischen Erfolg wieder präsent“, erklärte Marcel Goc von den Mannheimer Adlern, der nach Olympia seine internationale Karriere beendet hatte.

Steinmeier setzte im Zuge der Ehrung auch ein Zeichen gegen Manipulation im Sport. Der Bundespräsident ehrte Personen, die seit langem öffentlich gegen Doping eintreten. Der Journalist Hajo Seppelt, der Biochemiker Wilhelm Schänzer, die bei Transparency International tätige Juristin Sylvia Schenk und Thomas Weikert, der Präsident des Tischtennis-Weltverbands, erhielten den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.06.2018