Olympia bereitet Sorgen

Tokio/Lausanne.Nach Auffassung von Japans Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto sollten die wegen der Corona-Pandemie aufs nächste Jahr verschobenen Sommerspiele in Tokio „um jeden Preis“ stattfinden. „Ich möchte alle unsere Anstrengungen auf Maßnahmen gegen das Coronavirus richten“, sagte die Ministerin in Tokio. Alle Beteiligten arbeiteten zusammen, um die Spiele vorzubereiten, und auch die Athleten stellten sich unter den ihnen gegebenen Umständen auf das nächste Jahr ein. „Ich denke, wir sollten die Spiele um jeden Preis abhalten“, so Hashimoto.

Sie reagierte damit auf Äußerungen von IOC-Vizepräsident John Coates, wonach die Spiele in Tokio wie geplant ab dem 23. Juli 2021 mit oder ohne das Coronavirus stattfinden. Ein Gremium der japanischen Regierung, das gemeinsam mit der Stadtregierung von Tokio sowie dem Nationalen Olympischen Komitee Maßnahmen zum Schutz der Athleten und Zuschauer vor dem Coronavirus bei den Olympischen Spielen ausarbeiten soll, hat inzwischen erste Beratungen aufgenommen. Bis zum Jahresende will die Arbeitsgruppe einen ersten Zwischenbericht ausarbeiten.

Ungemach droht dem IOC nun auch noch wegen des Umgangs von China mit den Menschenrechten. Mehr als 160 Menschenrechtsorganisationen haben sich in einem Brief an IOC-Chef Thomas Bach gewandt. 2022 sollen in Peking die Winterspiele ausgetragen werden. Olympia würde aber zu „noch mehr Unterdrückung“ in China beitragen, heißt es in dem Schreiben. Deshalb solle das IOC dem Land die Spiele entziehen. „Das IOC muss erkennen, dass der olympische Geist und das Ansehen der Olympischen Spiele weiteren Schaden nehmen werden, wenn die sich verschärfende Menschenrechtskrise in allen Bereichen, die unter der Kontrolle Chinas stehen, einfach ignoriert wird.“ dpa/red

