Olympia in greifbarer Nähe

Minsk.Selbst ohne die verletzte Petrissa Solja ist das deutsche Tischtennisteam der Damen am Freitag in das Team-Finale bei den Europaspielen eingezogen. Die Mannschaft gewann ihr Halbfinale nach spannendem Verlauf mit 3:2 gegen Polen. Durch den Erfolg wahrte die Mannschaft die Chance, als Turniersieger in Minsk am Samstag frühzeitig die Olympia-Qualifikation zu sichern.

Die durch ihre Silbermedaille im Einzelwettbewerb von Minsk für Tokio 2020 qualifizierte Han Ying gewann gegen Li Qian mit 3:0 Sätzen. Danach unterlag das Doppel mit Nina Mittelham und der nachnominierten Berlinerin Shan Xiaona mit 0:3 gegen Natalia Bajor und Natalia Partyka, Shan verlor ihr Einzel gegen Partyka mit 1:3, so dass sich die Polinnen schon auf der Siegerstraße wähnten.

Doch dann sicherten Han Ying (3:0 über Bajor) und die 22 Jahre alte Nina Mittelham mit einem 3:2 über Li Qian doch noch den Finaleinzug. Dabei hatte die Doppel-Europameisterin von 2018 im Entscheidungssatz schon mit 6:9 zurückgelegen und wendete mit fünf Punkten in Serie noch das Blatt.

Am Abend zogen dann die Herren nach. Mit 3:0 setzte sich das an Nummer eins gesetzte Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf gegen Portugal durch. Im Endspiel am Samstag (19 Uhr MESZ) geht es um die vorzeitige Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio. Im anderen Halbfinale standen sich am Abend Dänemark und Schweden gegenüber. dpa

