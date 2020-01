Olympisches Experimentierfeld für neue „hippe“ Disziplinen

Bis zum 22. Januar finden in Lausanne die dritten Jugend-Winterspiele statt. Die Stars von morgen sollen in die olympische Welt hineinschnuppern. Eine spektakuläre Sportart empfiehlt sich für die Aufnahme ins Programm der richtigen Olympischen Spiele 2026.

Kenner sprechen knapp von Skimo. Als Ski Mountaineering wird die Sportart offiziell bezeichnet, mit Skibergsteigen wird sie übersetzt, für manchen ist es schlicht verschärftes Tourengehen. Egal, wie es heißt: Furchtbar anstrengend ist es allemal und jetzt auch ein bisschen olympisch. „Das ist ein tolles Format und wirklich spektakulär“, schwärmte der deutsche Chef de Mission, Roland Frey. Bis zu 1900 Höhenmeter überwinden die Athleten bei den Rennen. Bei der Staffel, in der das deutsche Quartett Rang fünf belegte, bewältigen die Sportler je zwei Auf- und Abstiege.

Delegationsleiter Frey erkannte „großes Potenzial für Olympia“. Voraussichtlich 2022 wird das Internationale Olympische Komitee auf seiner Session in Peking entscheiden, ob die Sportart vier Jahre später in Italien richtig olympisch sein wird. Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lausanne ist das Skibergsteigen unter acht Sportarten die einzig neue.

Die Jugendspiele sind ohnehin das Experimentierfeld der Olympischen Bewegung für hippe Disziplinen: Von den Sommer-Jugendspielen 2018 in Buenos Aires schaffte es zum Beispiel die Tanzform Breakdance ins Programm für Paris 2024. Im Erfolg solch junger Sportarten sieht Frey eine Verpflichtung: „Wir müssen schnell schauen, wie wir einen Unterbau hinbekommen, um international konkurrenzfähig zu bleiben.“

Skimo passt gut ins neue, stärker auf Nachhaltigkeit ausgelegte Konzept, das sich Olympia gerade nach den imageschädigenden Winterspielen 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang verordnet hat. Die Sportart liefert spektakuläre TV-Bilder, für sie müssen aber keine neuen Anlagen in die Berge gepflügt werden. „Wir brauchen keine Infrastruktur, wir brauchen keinen Kunstschnee. Es ist sehr ökologisch“, betonte Weltverbandspräsident Thomas Kähr. «Wir könnten für die Olympischen Spiele eine echte Bereicherung sein.

Auch sportpolitisch werden derzeit Versuche angestellt. Lausanne 2020 ist das erste grenzüberschreitende olympische Event, weil zum Beispiel die Biathlon-Wettbewerbe im französischen Jura stattfinden. So etwas könnte Vorbildwirkung für das große Olympia haben, dessen Statuten mittlerweile diese Internationalität zulassen. dpa

