Osaka spielt in Stuttgart

Naomi Osaka posiert nach den Australian Open mit ihrer Siegertrophäe. © dpa

Stuttgart.Neben Wimbledonsiegerin Angelique Kerber wird in diesem Jahr auch Australian-Open-Gewinnerin Naomi Osaka am WTA-Tennisturnier in Stuttgart teilnehmen.

Die neue Nummer eins der Weltrangliste habe für das Sandplatz-Turnier in der baden-württembergischen Landeshauptstadt vom 20. bis 28. April zugesagt, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die 21-jährige Japanerin, die in Florida lebt, hatte im vergangenen September die US Open gewonnen und nun auch beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne triumphiert.

Das Teilnehmerfeld in Stuttgart ist mit sieben Top-Ten-Spielerinnen erneut hochklassig. Auch French-Open-Siegerin Simona Halep aus Rumänien und die tschechische Australian-Open-Finalistin Petra Kvitova haben für die Veranstaltung gemeldet.

Zudem hat die deutsche Nummer zwei Julia Görges ihr Kommen angekündigt. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019