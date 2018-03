Ovtcharov bangt um WM-Teilnahme

Anzeige

Bremen.Fünf Wochen vor dem Beginn der Mannschafts- Weltmeisterschaft in Schweden hat das zuletzt so erfolgsverwöhnte deutsche Tischtennis einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Bei den German Open in Bremen gab der Weltranglisten-Dritte Dimitrij Ovtcharov im vierten Satz seines Erstrunden-Spiels gegen seinen Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska wegen einer Hüftverletzung auf.

„Ich werde jetzt so lange pausieren, bis es wieder geht“, sagte Ovtcharov nach dem Spiel. „Und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Vielleicht bin ich in drei Wochen wieder fit, vielleicht erst in drei Monaten.“

Ob der 29-Jährige überhaupt mit zur WM vom 29. April bis 6. Mai nach Halmstad fahren kann, ist offen. Sicher ist aber schon jetzt, dass sich die noch zu Beginn des Jahres historisch guten Aussichten des überragenden besetzten deutschen Teams durch Ovtcharovs Verletzung dramatisch verschlechtert haben. dpa