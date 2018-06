Packende Finalserie kostet Uli Hoeneß Schlaf

Anzeige

München.Nach dem aufwühlenden Sieg seiner Basketballer freute sich Uli Hoeneß zumindest auf eine entspannte Nacht. An viel Schlaf kann sich der Boss des FC Bayern in der kuriosen Finalserie um die deutsche Meisterschaft aber nicht gewöhnen. „Vor dem nächsten Spiel wird es wieder unruhig“, prognostizierte Hoeneß im Ausblick auf das vierte Match am Mittwoch (20 Uhr/Sport1) bei ALBA Berlin. Ein Sieg fehlt München noch zum Titelgewinn, und wie schon 2014 wollen die Süddeutschen in der Hauptstadt den Bundesliga-Triumph perfekt machen. „Wir sind topmotiviert und müssen noch einmal alle Kräfte mobilisieren“, forderte Nationalspieler Danilo Barthel.

Ob Hoeneß als Edelfan seiner Basketballer zum Showdown nach Berlin reist, war zunächst offen. „Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich ein zusätzliches Feindbild abgebe“, sagte er laut „Süddeutscher Zeitung“. Reizen würde den 66-Jährigen eine Meisterparty vor Ort freilich schon, vor vier Jahren fehlte er nämlich. „Sie wissen ja, wo ich da war“, entgegnete er einem Reporter am Sonntagabend, als der Hoeneß auf eine mögliche Wiederholung der Erfolgsgeschichte ansprach. Damals hatte der Bayern-Boss gerade seine Haftstrafe angetreten.

Ob mit oder ohne Hoeneß – die Basketball-Größen versprechen wieder eine Show, gerade in dieser ungewöhnlichen Endspielserie. Das 72:66 der Bayern am Sonntag trotz 27 Ballverlusten sorgte selbst bei den Siegern für Kopfschütteln. „Das ist unglaublich, das ist nicht normal“, meinte Topscorer Reggie Redding (18 Punkte). Geschäftsführer Marko Pesic witzelte angesprochen auf die vielen Ballverluste: „Das ist, glaube ich, Weltrekord.“