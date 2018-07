Papa Djokovic triumphiert

Anzeige

Zuvor hatte der 31-Jährige im Tiebreak des dritten Satzes dank eines verschlagenen Returns seinen zweiten Matchball verwandelt. Die frühere Nummer eins der Tennis-Welt ging in die Knie, blickte in den Himmel und kaute genüsslich auf einem Stück Gras, wie er es auch nach vorangegangenen Siegen beim berühmten Rasen-Turnier in London schon getan hatte.

Das Endspiel war auch von den anstrengenden Halbfinals beeinflusst worden. Djokovic hatte in einem Duell über zwei Tage und insgesamt 5:15 Stunden den spanischen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal niedergekämpft. US-Open-Finalist Anderson hatte sich mit dem US-Profi John Isner in 6:36 Stunden das zweitlängste Match der Wimbledon-Geschichte geliefert. 21 Stunden schuftete er auf seinem Weg in sein erstes Wimbledon-Endspiel. Er habe sich definitiv nicht mehr so frisch gefühlt, sagte der 32-Jährige. „Aber ich hätte noch mal 21 Stunden gegeben, um in dieses Finale zu kommen.“

Spürbare Auswirkungen

Am Tag nach dem Wimbledon-Coup von Kerber als erster deutscher Siegerin seit Steffi Graf 1996 spürte Anderson offenbar noch die Nachwirkungen. Schon Ende des ersten Satzes ließ sich der Weltranglisten-Achte am Arm behandeln. In den ersten beiden Durchgängen hatte der US-Open-Finalist von 2017 keine Chance, rackerte im dritten Satz aber unermüdlich weiter. Zum 5:5 und 6:6 musste Djokovic insgesamt fünf Satzbälle abwehren. „Im dritten Satz war er der bessere Spieler. Ich war glücklich, da durch zu kommen“, gab der Serbe zu.

Nach zwei problematischen Jahren ohne Grand-Slam-Titel, nach einer langwierigen Ellbogenverletzung und Motivationsproblemen präsentierte sich Djokovic für Wimbledon so stark wie seit seinen Glanzzeiten 2016 nicht mehr. Der Familienvater beendete den Traum von Nadal, zum dritten Mal in einem Jahr die French Open und Wimbledon zu gewinnen. Er habe selbst Zweifel gehabt, ob er wieder so stark werden kann wie zu seinen Glanzzeiten, sagte er.

Bis vor zwei Jahren hatte Djokovic das Herren-Tennis zeitweise dominiert und nach seinem French-Open-Coup 2016 zwischenzeitlich alle Grand-Slam-Titel in seinem Besitz gehabt. Der Weg zu seinem 13. Sieg bei einem der vier wichtigsten Turniere war womöglich auch durch das überraschende Scheitern von Federer ermöglicht worden. Der Publikumsliebling hatte in der Runde der besten Acht gegen Anderson mit zwei Sätzen vorn gelegen und einen Matchball vergeben. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018