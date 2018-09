Parade der Pannen und Peinlichkeiten

Tryon.Isabell Werth redete sich in Rage. Je länger die Dressur-Königin über die Absage der WM-Kür sprach, desto ärgerlicher wurde sie. „Wir haben gesagt, lasst es uns am Samstag machen“, berichtete die Doppel-Weltmeisterin von Tryon: „Aber die waren dafür zu unflexibel. Das ging angeblich nicht.“ Ein solches Chaos wie bei den Weltmeisterschaften in den USA habe sie „noch nicht ansatzweise“ erlebt.

Der Wirbelsturm „Florence“ – oder besser die Angst davor – hat das Programm der Pferdesport-WM in den USA durcheinandergewirbelt und beim Veranstalter für noch mehr Turbulenzen gesorgt. Nach tagelangen Diskussionen wurde die letzte Dressur-Entscheidung komplett aus dem Programm gestrichen. Werths Chance auf eine dritte Goldmedaille war dahin.

Entgegen der Voraussagen sind die Auswirkungen von „Florence“ im WM-Ort Tryon kaum zu spüren. „Hier ist alles gut, wir hätten heute schön springen können“, sagte am Sonntag Hans Melzer, der Bundestrainer der deutschen Vielseitigkeitsreiter. Das abschließende Springen der Vielseitigkeit war auf Montag verschoben worden. „Das ist sehr schade, der Veranstalter hätte flexibler sein müssen“, kritisierte Melzer: „Auf den Plätzen gibt es nicht einmal Pfützen.“ Rund 350 Kilometer von der Küste von North Carolina entfernt, wo „Florence“ am Freitag angekommen war, gab es zwei Tage später lediglich Wind und dauerhaften Regen. „Das ist wie bei uns im Herbst, nur wärmer“, berichtete der Bundestrainer.

Der Veranstalter wollte die letzte Dressurprüfung lieber am Montag durchführen, dabei stand „der Rückflug der europäischen Pferde fest“, erklärte Roeser. „Wir können kein Pferd eine Prüfung gehen lassen und es anschließend sofort auf den Flieger stellen. Das ist in keinster Weise vertretbar. Dieses Risiko kann und darf keiner eingehen.“ Dem Veranstalter schien das egal zu sein.

Schwer zu verstehen

Für Werth, die am Freitag auf ihrer Stute Bella Rose nach dem Team-Gold auch im Special-Einzelwettbewerb siegte, war das schwer zu verstehen. „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, sagte Werth: „Ich wäre die Kür sehr gerne geritten.“ Die 49-Jährige zeigte aber auch Verständnis für die Absage des Sonntags-Termins. „Es wäre ein zu großes Risiko gewesen“, sagte die Reiterin.

Der Veranstalter und der Weltverband wirken komplett überfordert. Neben gutem Sport ist die WM in den USA eine Ansammlung von Pleiten, Pech und Peinlichkeiten. Noch immer wird auf dem Gelände gebohrt und gehämmert. Vieles ist noch immer nicht fertig. Im Hauptgebäude sind im Erdgeschoss die Toiletten weiterhin nicht in Betrieb. An vielen Stellen liegen Bauschutt und Müll.

Schon am ersten Tag war das Distanzrennen, nachdem es wegen Fehlern der Organisation neu gestartet werden musste, abgebrochen worden. Noch immer gibt es keine Klärung, warum die Fehler beim Start passiert sind. Was man weiß: Ein Pferd namens Barack Obama ist tot, und 52 Pferde mussten behandelt werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018