Paris fehlt auf der Streif

Kitzbühel.Die große Kitzbühel-Woche ist schon lange vor den ersten Schussfahrten die Streif hinunter um eine Attraktion ärmer. Die Chancen von Deutschlands Hoffnung Thomas Dreßen auf einen erneuten Triumph im wichtigsten Weltcup-Rennen der Welt sind dadurch allerdings sprunghaft gestiegen. Denn: Vorjahreschampion und Topfavorit Dominik Paris hat sich im Training nur wenige Kilometer von der legendären Strecke entfernt schwer am Knie verletzt und wird bei der 80. Auflage der Hahnenkamm-Rennen am Wochenende fehlen.

„Meine Saison ist zu Ende“, teilte der Beste des italienischen Ski-Teams nach dem Sturz mit, als er Gewissheit hatte über Schwere und Konsequenzen seiner Verletzung: Kreuzbandriss, Wadenbeinkopf-Fraktur. Monatelanger Ausfall.

Schon dreimal gewonnen

Paris, der derzeit beste Abfahrer Beat Feuz aus der Schweiz und Dreßen werden sich in Kitzbühel also nicht wie noch am Samstag in Wengen das Siegerpodest teilen können. Dreßen kommt vor der Rückkehr an den Ort seines größten Erfolges in der Abfahrt auf bislang einen Sieg und den dritten Platz in der Schweiz.

„Mir tut es brutal leid um ihn“, sagte der Oberbayer über Paris. Er habe ihm alles Gute gewünscht. Der 30 Jahre alte Paris schaffte es in vier der fünf Abfahrten dieses Winters in die Top drei – Feuz sogar in jedem Weltcup-Rennen dieser Disziplin.

Paris war auf der Streif der dominierende Athlet der vergangenen Jahre. Was Branchen-Legenden wie Bode Miller oder Aksel Lund Svindal nie gelang, schaffte er schon dreimal. 2013, 2017 und 2019 gewann er die wichtigste Abfahrt der Welt, 2015 gelang zudem ein Sieg im Super-G. „Vollgas“, antwortete der 100-Kilogramm-Kraftprotz einmal auf die Frage nach seinem Kitzbühel-Geheimnis. dpa

