Patrick Seher guter Diskus-Vierter

In Ulm fanden die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Aktiven und der Klasse U18 statt. Vom 1. FC Igersheim waren drei Athleten als Starter der LG Hohenlohe angetreten. Patrick Seher startete in der Klasse U 18, Jennifer Seher und Sophie Stumpf nutzten die Chance, um ihre Form zu testen und gleichzeitig Wettkampferfahrungen in der Klasse der Aktiven zu sammeln.

Für Patrick Seher begann der Wettkampf optimal. Nach guten Würfen beim Einwerfen mit dem Diskus, startete er gleich im ersten Durchgang mit einer Bestleistung. 48,41 Meter, zeigten, dass er mit dem neuen Gewicht in diesem Jahr immer besser zurechtkommt und den verletzungsbedingten Trainingsrückstand in diesem Jahr von etwa 1000 Würfen kontinuierlich aufholt.

Nach dem ersten Durchgang lag Patrick Seher in Führung, man wusste aber auch, dass es schwer sein werde, hier zu gewinnen, denn die Konkurrenz im Diskus der Klasse U 18 ist in diesem Jahr groß.