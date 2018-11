„Perfekt für Kerber“

Berlin.Im Urlaub auf den Malediven genießt Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ihre Ruhe – in der Heimat hat sie mit der Verpflichtung ihres neuen Trainers für einen echten Aufreger in der Tennis-Szene gesorgt. Was sich zuletzt schon als Gerücht angedeutet hatte, bestätigte Kerbers Management nun: Mit dem Ex-Profi und früheren Australian-Open-Finalisten Rainer Schüttler will die 30 Jahre alte Kielerin ihren erfolgreichen Weg fortsetzen.

Schüttler tritt die Nachfolge des Belgiers Wim Fissette an und bildet nun mit Kerber eine der spannendsten und ungewöhnlichsten Kombinationen im Damen-Tennis. „Ich glaube, dass das Gespann bestens zusammenpasst. Angie hat mit Rainer jemanden verpflichtet, der weiß, was es heißt, erfolgreich Grand Slams zu spielen“, sagte Schüttlers Manager und Förderer Dirk Hordorff. Der Vize-Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) dürfte zumindest im Hintergrund eine dezente Rolle bei dem Coup gespielt haben. Kerbers Manager Aljoscha Thron und Schüttler haben früher in der Akademie von Hordorff trainiert, sie kennen sich bestens und sind sehr gut befreundet. Zuletzt trafen sich Kerber und Schüttler bei der Hochzeit Throns.

Auch Marzenell ist überzeugt

„Rainer Schüttler ist der perfekte Trainer für Kerber. Er strahlt große Ruhe aus, hat unglaubliche Sachkenntnis und kommt sehr sympathisch rüber“, glaubt auch Gerald Marzenell, Teamchef von Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim und DTB-Nachwuchscoach, an den Erfolg des Duos. Anfang Dezember beginnt für das neue hochinteressante Duo die Vorbereitung auf das Tennis-Jahr 2019, das am 29. Dezember mit dem Hopman Cup in Perth beginnt. dpa/sko

