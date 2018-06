„Perfekte Generalprobe für die U-20-WM“

Anzeige

Wie buchen die Talente das WM-Ticket?

Chounard: Die Juniorengala hat erstmals den Charakter der in den USA bestens bekannten Trials. Das bedeutet: Die beiden bestplatzierten DLV-Athleten der Juniorengala mit erfüllter Norm werden Deutschland bei der U-20-WM vertreten. Es geht darum, dass schon unsere jungen Athleten lernen müssen, unter Druck ihre Bestleistung abzurufen. Wenn sie das in früheren Jahren lernen, werden sie davon im Erwachsenenbereich profitieren.

Die Juniorengala blickt auf eine erfolgreiche Geschichte zurück, was waren Ihre Höhepunkte?

Chounard: Die Gala ist für die Leichtathletik-Talente ein ganz wichtiges Sprungbrett. Egal, ob wir jetzt von Robert Harting, Raphael Holzdeppe oder Silke Spiegelburg sprechen: Nahezu jeder deutsche Leichtathletik-Star ist am Anfang seiner Karriere in Mannheim gestartet.

Was zeichnet das besondere Flair im Michael-Hoffmann-Stadion aus?

Chounard: Zum einen ist da natürlich die sehr schnelle Bahn, die Spitzenzeiten garantiert. Viele Athleten haben in Mannheim schon einmal eine persönliche Bestleistung gefeiert. Zum anderen ist der Charakter der Juniorengala einzigartig: Alles ist auf den Nachwuchs ausgelegt. Das fängt an vom Shuttle vom Flughafen zum Hotel und geht bis zum Wettkampf. Die jungen Athleten stehen in Mannheim im Mittelpunkt, und das wird auch vom fachkundigen Publikum gewürdigt. Man darf nicht vergessen, dass wir vom DLV eine große Verantwortung für unsere internationalen Gäste tragen. Auch die Briten, Schweden oder Schweizer – um nur einige zu nennen – nutzen Mannheim, um für die WM zu nominieren. Die Verbände geben ihre Top-Sportler in unsere Hände. Die besten Athleten wollen natürlich die besten Bedingungen vorfinden.

Wird Mannheim diesen Wünschen gerecht?

Chounard: Es spricht für den Standort Mannheim, dass Jahr für Jahr die Besten eines Jahrgangs bei der Juniorengala starten. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass es immer Steigerungspotenzial gibt. Die Laufbahn muss beispielsweise nach der Veranstaltung in diesem Jahr ausgebessert und ein neuer Belag aufgetragen werden. Wir befinden uns in Gesprächen mit der MTG und mit der Stadt Mannheim und gehen davon aus, dass die Arbeiten nach der Juniorengala 2018 angegangen werden. Die Zeit zwischen Oktober und Mitte April fällt dafür aus, weil Frost ausgeschlossen werden muss. Der Termin für 2019 steht bereits, er ist eine feste Größe im Terminkalender. Die Verbände drängen auf eine Bestätigung.

Wie lange läuft der Vertrag des DLV mit Mannheim?

Chounard: Es gibt eine Absichtserklärung, keinen Vertrag. Die MTG und der für uns zuständige Bürgermeister Lothar Quast wissen aber, dass Mannheim für den DLV oberste Priorität genießt.

Warum ist das so?

Chounard: Zwei Beispiele illustrieren das: Bei einer Dienstreise nach Australien bin ich auf zwei Trainergruppen gestoßen. Die einen waren bereits bei der Juniorengala und sind von ihr begeistert; die anderen wollen unbedingt einmal nach Mannheim kommen. Im April bin ich beim Deutsch-Israelischen Symposium in Nazareth mit meinen Kollegen vom Deutschen Basketball-Bund ins Gespräch gekommen. Wir haben uns darüber unterhalten, dass in Mannheim mit dem Albert-Schweitzer-Turnier die inoffizielle Basketball-U-18-WM stattfindet und die Juniorengala im Bereich der Leichtathletik eine ähnliche Rolle spielt. Dass zwei solch hochrangige Veranstaltungen im Nachwuchsbereich in einer Stadt stattfinden, ist bemerkenswert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.06.2018