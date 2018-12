Perfekter Tag für Ketscher Teams

Ketsch.Der Regisseur des ersten MorgenMasters-Qualifikationsturniers hatte sich sein Drehbuch gut überlegt, denn in der Ketscher Neurotthalle kamen die Fans des Hallenfußballs voll auf ihre Kosten. Am Ende gewann die erste Garde der gastgebenden Sportvereinigung 06 das Endspiel gegen die SG Horrenberg mit 4:1 und verteidigte damit ihren Titel. Doch schon in der Gruppenphase und in den K.o.-Spielen

...