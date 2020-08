100 Athletinnen und Athleten (mehr waren nicht zugelassen) aus fünf Bundesländern und von 30 unterschiedlichen Vereinen nahmen an einem vom Team des LAZ Mosbach organisierten Wettkampf bei schönstem Sommerwetter im Stadion in Neckarelz teil. Die Gastgeber erhielten viel Lob dafür, dass sie die Mühen auf sich genommen haben, um den für viele Leichtathleten Wettkampf so kurzfristig zu organisieren.

Groß war die Freude bei Melissa Hofmann von der LG Hohenlohe-1. FC Igersheim, dass sie die Möglichkeit bekam, über 400 Meter den ersten Wettkampf dieses Jahres zu bestreiten. Auf der ungünstigen Bahn sechs startend, nutzte sie ihre Chance und lief von Anfang an ein beherztes Rennen. Bis ins Ziel verteidigte sie ihre Führung. Die Zeitnahme blieb schließlich bei 60,68 Sekunden stehen. Mit dieser Zeit erreichte sie nicht nur eine persönliche Bestleistung, sondern in der Endabrechnung aller Läufe auch noch den hervorragenden zweiten Platz. Diese Leistung ist umso höher einzuschätzen, da erst seit Juni wieder ein eingeschränkter Trainingsbetrieb möglich ist. hl

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020