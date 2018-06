Petkovic tänzelt in die neue Saison

Brisbane.Mit einem Tänzchen am Netz hat Andrea Petkovic ihren erfolgreichen Auftakt in das neue Tennis-Jahr gefeiert. Beim WTA-Turnier in Brisbane gewann die Darmstädterin ihr Erstrunden-Match gegen Teliana Pereira aus Brasilien locker in zwei Sätzen 6:1, 6:2. Nach dem Sieg in knapp 80 Minuten ließ sich die 28-Jährige von den Zuschauern in der Pat Rafter Arena feiern und führte ein paar tänzelnde

...

Sie sehen 43% der insgesamt 929 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.01.2016