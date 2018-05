Petkovics erfolgreiche Aufholjagd

Anzeige

Paris.Voller Erleichterung ballte Andrea Petkovic die Faust und schrie alle Freude heraus, danach erklärte sie nach ihrem Zweitrunden-Einzug bei den French Open in bestem Französisch ihre Aufholjagd gegen Kristina Mladenovic. „Ich habe überhaupt nicht auf das Ergebnis geschaut, manchmal ist das besser“, sagte die Darmstädterin gestern nach dem nicht unbedingt zu erwartenden 7:6, 6:2 (12:10) gegen die Französin Kristina Mladenovic.

Dagegen schieden Philipp Kohlschreiber und der verletzte Peter Gojowczyk ebenso aus wie Laura Siegemund und Tatjana Maria. Damit sind schon fünf der 15 deutschen Teilnehmer nicht mehr dabei.

Schwacher Start

Petkovic startete schwach ins Match, hatte im spannenden Tiebreak beim 3:6 drei Satzbälle gegen sich und drehte ab dann die Partie. Mit dem vierten Matchball machte sie den fünften Erfolg im fünften Vergleich gegen Mladenovic perfekt. Trotzdem hatte Mladenovic die 30-Jährige zuvor als gefährlichere Spielerin eingestuft und behielt auf dem Court Suzanne Lenglen unfreiwillig recht. In der zweiten Runde trifft Petkovic entweder auf Bethanie Mattek-Sands aus den USA oder Johanna Larsson aus Schweden, die erst am Samstag das WTA-Turnier in Nürnberg gewann.